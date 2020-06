Il Napoli fa 1 a 1 contro l’Inter e vola in finale

Il Napoli vola in finale di coppa Italia e lo fa giocando una partita attenta e senza sbavature .

L’ Inter si e’ presentata al San Paolo decisa a capovolgere il risultato dell’andata che l’aveva vista soccombere per una rete a zero. Nerazzurri aggressivi e subito in vantaggio si sono visti raggiungere da un goal del solito Mertens che ha sfruttato un assist di Lorenzo Insigne.

Migliore in campo sicuramente Ospina, il portierone del Napoli ha compiuto almeno tre parate strepitose oltre a fare l’assist per Insigne che poi ha permesso a Mertens di siglare la rete qualificazione.

L’ appuntamento e’ ora per mercoledi’17 giugno a Roma dove la squadra azzurra si contenterà la Coppa Italia con la Juventus.’