Nella prossima stagione il Napoli femminile giocherà ancora una volta in serie a, la squadra azzurra è riuscita a rimontare la Roma dopo esser andata sotto per 0-2, risultato sicuramente bello per il prestigio ma quasi inutile vista la sconfitta di San Marino. Per il Napoli decisivo il rigore parato da Perez a tempo quasi scaduto