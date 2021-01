Il Napoli ha asfaltato la Fiorentina

NAPOLI Nel match giocato ad ora di pranzo, alle ore 12.30 il Napoli ha asfaltato la squadra di Firenze, punteggio tennistico vittoria partenopea per sei reti a zero.

Ecco cosa è accaduto allo stadio ‘Maradona’ ex San Paolo di Napoli.

Gli azzurri partenopei vanno in vantaggio, a siglare la prima rete della giornata ci pensa il capitano Lorenzo Insigne, lo stesso che ha sbloccato il risultato nell’ultimo match contro l’Udinese. Al 5′ Lozano da’ il la’ all’azione, Petagna scarica per Insigne che col destro trova il corridoio giusto tra le gambe degli avversari per far passare il pallone e depositarlo in rete. La reazione della Fiorentina c’è, ma manca la precisione. Al 23′ Biraghi colpisce la traversa con un tiro cross. Subito dopo è Ribery a sfiorare il pareggio con una conclusione neutralizzata da Ospina. Finita l’ondata viola, si scatena quella azzurra. Sugli sviluppi di una transizione positiva, Petagna veste ancora l’abito dell’uomo assist e regala a Demme una palla da appoggiare in rete per il 2-0. Ma non e’ finita. Al 38′ fa tutto ancora Insigne: il napoletano porta a spasso la difesa viola, difende palla e col destro serve un assist in diagonale per la spaccata vincente di Lozano che brucia Igor e fa 3-0. E al 45′ e’ il turno di Zielinski che certifica la giornata no di Dragowski con un tiro da fuori area si infila in goal è il 4-0 prima del duplice fischio di chiusura della prima frazione di gioco.

Nella ripresa Prandelli cambia l’uomo più pericoloso, out Ribery, dentro Kouame’. Ma gli equilibri non cambiano il Napoli va sul velluto. Al 70′ Castrovilli stende Bakayoko in area, Chiffi concede il rigore e Insigne non sbaglia. Nel finale ci pensa il neo entrato Politano a rendere piu’ pesante il parziale: dribbling dal limite e conclusione vincente da fuori area per il definitivo 6-0.

Esordio in Serie A per il sanfeliciano Cioffi

Tabellino match

NAPOLI-FIORENTINA 6-0

Marcatori: 5′ e 72′ su rig. Insigne, 36′ Demme, 38′ Lozano, 45′ Zielinski, 89′ Politano.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas (79′ Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano (62′ Politano), Zielinski (73′ Elmas), Insigne (79′ Cioffi); Petagna (73′ Mertens). All.: Gattuso.

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Igor, Milenkovic (85′ Martinez Quarta), Ger. Pezzella; Venuti, Amrabat (85′ Borja Valero), Castrovilli (74′ Pulgar), Biraghi; Callejon (74′ Bonaventura), Ribery (46′ Kouamé); Vlahovic. All.: Prandelli.