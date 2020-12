Il Napoli in Olanda per chiudere il discorso qualificazione

Se il Napoli non vuole giocare l’ultima gara con l’ansia di dover passare il turno, dovrà vincere sul campo l’Az (la squadra azzurra ci arriva dopo bella bella vittoria ai danni della Roma). Nello scorso weekend anche Az ha vinto la sua partita di campionato in trasferta per 1-2. Queste le probabili formazioni:

Napoli:Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Az:Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Clasie, Koopmeiners; Stengs, Boadu, De Wit.