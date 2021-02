Il Napoli liquida la Juve di rigore

NAPOLI (Fuorigrotta) Stadio Diego Armando Maradona – L’attesa partitissima tra Napoli e Juventus si è finalmente giocata, dopo la Super coppa portata a casa dai bianconeri di Pirlo a gennaio il Napoli, opera la sua vendetta sportiva perfetta, con Insigne proprio colui che aveva sbagliato dagli undici metri a Reggio Emilia, sfata la maledizione Juve che lo vedeva rigorista ‘fallace’ per ben tre volte di fila stavolta il tiro è preciso e sotto la traversa basta agli azzurri per portare a casa i tre punti, esorcizzata la Juventus.

Veniamo al racconto del match, sostanziale equilibrio nel primo tempo, primo affondo bianconero con un cross radente di Morata, molto vivare che viene calciato di prima in area da Bernardeschi che urta quasi con C. Ronaldo, palla alta. Il Napoli sblocca il match al minuto 31′ punizione palla a centro area, Giorgio Chiellini, proprio lui che aveva schernito Insigne in Super coppa Italiana dà una manata in faccia a Rhamani (scusate il gioco di parole), l’arbitro Doveri con l’ausilio del VAR rivede l’azione alla moviola e concede la massima punizione ai padroni di casa. Sul dischetto capitan Lorenzo Insigne spiazza Scezesni con un tiro preciso sotto la traversa, Napoli dunque avanti. Per il capitano azzurro cifra tripla gol n. 100 con la maglia azzurra.

La Juve però nella ripresa si butta in avanti a capofitto rabbiosamente, colpo di testa di Morata fuori. Ci prova CR7, con una conclusione che non prende lo spazio delimitato dai tre legni, ma la grande occasione capita proprio a Ronaldo sugli sviluppi di un corner, calcia da pochi metri nell’area piccola al volo centrale, Meret con un balzo felino blocca a terra. La Juve ci riprova in contropiede 3 vs 3 palla a C. Ronaldo che si invola diagonale rasoterra che ancora Meret disinnesca con una parata di piede, quasi da hockeista. La Juventus spinge sull’acceleratore, Chiesa conclusione improvvisa da fuori area, palla che lambisce il palo. Nel finale solo Juventus che attacca a testa bassa come un toro ferito infuriato nell’arena, Alex Sandro dopo una discesa personale calcia a rete di sinistro, CR7 manca l’impatto vincente con la sfera che sfila sul fondo. Ultima chanche a tinte bianco nere, ancora Alex Sandro cross al centro di testa, Ronaldo, indirizza bene a rete ma ancora Meret respinge e tiene in ghiaccio l’ uno a zero, imprechi vari per il portoghese della Juventus per l’occasione sfumata.

Finisce così uno a zero per gli azzurri cinici vincere, col minimo sindacale, nel II tempo meglio la Juve che però non ha trovato il gol, alla vince chi segna vince e ha ragione, i partenopei trovano una vittoria che fa morale contro l’odiata rivale. Una curiosità si è giocata prima la gara di ritorno che quella di andata per la prima volta nella storia del calcio italiano per il noto rinvio covid oggetto anche di una disputa giuridico/sportivo federale con un ribaltamento della sentenza di I grado, una curiosa statistica con un match al contrario.

I bianconeri falliscono l’avvicinamento alla vetta, reduci da una striscia positiva di 4 vittorie cadono allo stadio intitolato all’indimenticato Diego Maradona.

Migliori in campo per il Napoli: Meret e Insigne

Migliore in campo per la Juventus: C. Ronaldo

Solito tabellino della partita di sotto.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Zielinski (65′ Elmas), Bakayoko; Politano (65′ Ruiz), Insigne (87′ Lobotka), Lozano; Osimhen (75′ Petagna). A disposizione: Contini, Zedadka, Costanzo, Cioffi. Allenatore: Gattuso

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (46′ Alex Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi (63′ McKennie), Bentancur (72′ Kulusevski), Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta, Fagioli, Peeters. Allenatore: Pirlo.

ARBITRO: Doveri di Roma

MARCATORI: 31′ su rig. Insigne (N)

NOTE: Ammoniti: Di Lorenzo, Rabiot (N); Chiellini, Cuadrado (J). Recupero: 2′ e 6′.