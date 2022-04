Il Napoli va in tilt e l’Empoli in 10 minuti manda gli azzurri all’inferno

Ancora una sconfitta in casa Napoli, gli azzurri si sono fatti rimontare nel giro di dieci minuti dalla squadra toscana. Una sconfitta pesante sopratutto per come è arrivata, il doppio vantaggio sembrava il preludio ad una gara tranquilla ma quando ormai la gara sembra finita, l’Empoli è stata capace di fare tre gol agli azzurri. Da questa settimana la squadra andrà in ritiro per cercare di ritrovare la sua Unione ma a questo punto sembra tardi. La stagione del Napoli resta comunque positiva per la già consolidata qualificazione alla Champions League ma resta l’amaro in bocca per una stagione che poteva diventare storica