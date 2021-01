Il Napoli vicino al primo acquisto di mercato, Zaccagni ad un passo dal Napoli

Mattia Zaccagni ed un passo dal Napoli, il centrocampista di proprietà del Verona sarà un nuovo giocatore del Napoli.

Il giocatore dell Hellas è stato tra i migliori della squadra di Juric, ed ha attirato le attenzioni di molte squadre. Per lui in questo inizio di stagione 4 gol e 5 assist, che stanno trascinando la squadra di Juric in posizioni ottime di classifica. Il Napoli è riuscito a vincere la concorrenza di tante squadre e potrebbe trovare accordo con il Verona nei prossimi giorni. Il suo arrivo però a Napoli arriverà è previsto nella prossima estate, il giocatore infatti concluderà la stagione con la formazione gialloblu’.