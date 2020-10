Il Napoli vince in trasferta contro la R. Sociedad

EUROPA LEAUGE – Il Napoli vince in terra spagnola contro la Real Sociedad

Un breve resoconto del match

“Al minuto numero 22 Insigne si ferma all’improvviso ed è costretto a lasciare il campo. Entra Lozano. Il messicano torna a giocare a sinistra, suo ruolo naturale. Il Napoli sta evidenziando delle difficoltà a centrocampo, troppi errori in fase di impostazione. Manca la compattezza tra i reparti. Difesa e centrocampo sono troppo distanti favorendo di fatto le imbucate dei calciatori spagnoli.

La Real Sociedad si fa più pericolosa con il trascorrere dei minuti. Il primo tempo termina 0-0. Gli spagnoli hanno esercitato un maggiore possesso palla, i partenopei sono stati più pericolosi. La Real Sociedad, prima in Liga, ha provato a usare le sue solite armi, fraseggi stretti di grande qualità.

SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione di gioco la Real Sociedad continua a fare la partita, ma la manovra degli spagnoli è ancora troppo lenta per impensierire la difesa del Napoli. Ai partenopei manca un centrocampista di qualità in grado di innescare le punte. La partita può essere sbloccata solo da una giocata individuale. Matteo Politano, da fuori lascia partire un missile che non lascia scampo al portiere avversario. Il Napoli è in vantaggio.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel (34′ st Barrenetxea), Aritz, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino (34′ st Zubimendi), Silva; Portu (22′ st Bautista), Isak (22′ st Willian Josè), Oyarzabal (43′ st Guridi). A disposizione: Moya, Aihen, Sagnan, Arambarri, Januzaj, Merquelanz, Lopez. Allenatore: Alguacil.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme (44′ st Ruiz), Bakayoko; Politano (16′ st Di Lorenzo), Lobotka (16′ st Mertens), Insigne (22′ pt Lozano); Petagna (16′ st Osimhen). A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrhamani, Manolas, Elmas, Zielinski. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Pawson (Inghilterra).

MARCATORI: 10′ st Politano (N).

NOTE: Espulso al 47′ st Osimhen (N), per somma di ammonizioni. Ammoniti: Le Normand (R); Lozano (N). Recupero: 2′ pt, 4′ st.