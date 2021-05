Il Napoli vuole continuare la sua scalata verso la champions, ma occhio al Cagliari che deve salvarsi

Sarà un Napoli-Cagliari di fuoco quello di domani pomeriggio al “Maradona, da una parte gli azzurri alla ricerca di punti per avvicinarsi ancora di più alla champions, mentre dall’altra un Cagliari che sta cercando di completare l sia rimonta in chiave salvezza. Entrambe le squadre stanno vivendo un grande momento, gli azzurri arrivano a questa gara con tre vittorie nelle ultime 4 gare, morale alto pero anche in casa sarda, la squadra cagliaritana infatti ha vinto le ultime tre gare di campionato e ok questo momento sarebbe salva, vedremo chi avrà la meglio