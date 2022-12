Il neo Assessore De Lucia rida’ dignità’ ai clochard di Via Cesare Battisti

“ Stamattina, quale Assessorato ai Servizi Sociali, abbiamo effettuato un importante intervento, rilevante per la vivibilità cittadina: infatti abbiamo compiuto un servizio di pulizia e disinfestazione in via Cesare Battisti sotto i porticati ed a Largo Amico”.

Con queste parole il neo assessore alle Politiche Sociali Antonio De Lucia ha raccontato L’ operazione messa in essere nella mattinata sta di oggi , venerdì 9 dicembre , in via Cesare Battisti .

nel compiere la necessaria opera di pulizia dell’area- ha continuato- abbiamo prestato soccorso alle persone senza fissa dimora che vi stazionano, trovando loro una sistemazione adeguata dove potersi riparare dal freddo e dalla pioggia e vivere in condizioni civili… abbiamo cercato di coniugare le esigenze di dare maggiore vivibilità alla zona con quelle di dare soccorso a queste persone… ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al risultato ottenuto: il sindaco Carlo Marino, i membri del mio gruppo consiliare di riferimento Avv. Gentile, dott.ri Liliana Trovato e Mimmo Natale, il prezioso supporto della dott.sa Barbato dei Servizi sociali del Comune, del comandante dei Vigili urbani di Caserta, De Simone, il dott. Biccardi della Isvec, azienda che si è occupata con solerzia ed efficacia di compiere il servizio effettuato…. Sempre con lo spirito di operare per dare un servizio utile alla cittadinanza….