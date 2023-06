Il nostro assessore è Gennaro Cioffi. Nessuna lotta in Forza Italia

Comunicato stampa

Maddaloni – “Il Consigliere Gennaro Cioffi, eletto con la lista Forza Azzurri, costola di Forza Italia, voluta e appoggiata dalla dirigenza regionale e provinciale del partito, è il nostro candidato naturale alla carica di assessore”

Queste le parole lapidarie del commissario cittadino Maria Carmela Inverno che sgombra il campo da ogni fraintendimento.

“Gli accordi pre elettorali prevedevano che i consiglieri eventualmente eletti con la lista Forza Azzurri, al primo consiglio comunale, facessero dichiarazione di appartenenza a Forza Italia e che il primo eletto fosse candidato alla carica di assessore eventualmente messa a disposizione dal Sindaco eletto. Non ho alcuna intenzione di cambiare le carte in tavola e, quindi, continuo a sostenere fortemente la nomina di Gennaro Cioffi che, tra l’altro, lascerebbe il posto in consiglio a Marianna Ferraro, coordinatrice cittadina di Azzurro Donna che accrescerebbe il peso e la visibilità del partito anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali per le europee e provinciali del 2024 e le regionali del 2025”.

“Per quanto riguarda il problema temporale, segnalo che l’esigenza di mandati ‘a scadenza’ per gli assessori, quindi di due anni e mezzo circa, è stata evidenziata dal sindaco Andrea De Filippo che, visto il successo elettorale in termini numerici, si trova con più liste in consiglio di quante ne possa coinvolgere nella squadra di giunta. Pertanto, seppure giusta la rivendicazione di un mandato pieno, lo stesso si deve concordare con il primo cittadino e non con il partito che sarebbe soddisfattissimo di cinque anni pieni di #politicadelfare.