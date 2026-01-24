Il nostro territorio su RaiNews24 “Straordinaria giornata in bici”

Oggi, alle ore 10:30 su RaiNews24, va in onda la trasmissione “Straordinaria giornata in bici”, condotta dal giornalista Alfredo Di Giovampaolo, all’interno della rubrica “Sulla Strada – territori, storie e persone”. La puntata è interamente dedicata a Caserta e alle nuove – e ancora parziali – possibilità di scoprire la città in bicicletta.

Il racconto televisivo prova a restituire un’immagine diversa del capoluogo: una città osservata a ritmo lento, pedalata dopo pedalata, tra scorci urbani, patrimonio storico e tentativi di mobilità sostenibile. Un punto di vista interessante, soprattutto in una fase in cui Caserta sta cercando, non senza difficoltà, di dotarsi di percorsi ciclabili degni di questo nome.

Ad oggi, infatti, una vera rete ciclabile continua e funzionale non c’è ancora. Sono presenti alcuni tratti sparsi, talvolta suggestivi che cominciano pian piano, con nuovi interventi a collegarsi tra loro. Le piste ciclabili a Caserta sono molto discusse e ancora poco utilizzate, non tanto per mancanza di interesse, quanto per criticità evidenti: sicurezza, discontinuità dei percorsi, interferenze con il traffico veicolare e una progettazione spesso percepita come calata dall’alto.

Eppure, il tema merita una lettura meno ideologica. Le piste ciclabili sono migliorabili, senza dubbio, ma anche contestualizzabili: Caserta ha una conformazione urbana complessa, strade storiche, assi trafficati e una cultura della mobilità ancora fortemente centrata sull’auto privata. Pretendere un utilizzo massiccio e immediato della bici senza affrontare questi nodi strutturali rischia di trasformare ogni intervento in terreno di scontro.

La trasmissione affronta anche questioni più ampie, come il dibattito sul Codice della strada, sull’eventuale obbligo del casco per i ciclisti e sul concetto stesso di sicurezza urbana. Temi che dividono l’opinione pubblica, ma che pongono una domanda centrale: come rendere davvero attrattiva e sicura la bicicletta come mezzo quotidiano, e non solo come esperienza occasionale o turistica?

Proprio il cicloturismo rappresenta una delle opportunità più interessanti per il territorio. L’idea di collegare Caserta a luoghi simbolo come l’Anfiteatro Campano e il centro storico di Capua attraverso percorsi ciclabili strutturati è affascinante, ma richiede visione, investimenti e soprattutto un dialogo reale con la cittadinanza.

Il servizio di RaiNews24 ha il merito di riportare l’attenzione su un tema che va oltre la polemica del momento. La mobilità a Caserta è in trasformazione, lenta e imperfetta, ma inevitabile. Pedalare per la città, oggi, è ancora una sfida; domani potrebbe diventare un modo concreto per tenere insieme storia, ambiente e comunità. A patto che la strada – o la pista – sia progettata per essere davvero condivisa.