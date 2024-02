Il numero uno dell’Inail Loy a Caserta, Iovino e Di Rosa: ha dato ulteriore peso alla rete istituzionale che abbiamo costruito per potenziare la collaborazione tra gli enti, la prevenzione e la digitalizzazione

E’ stato il numero uno dell’Inail nazionale, il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Guglielmo Loy a tenere a battesimo la rete istituzionale promossa dal Comitato consultivo Provinciale di Caserta. Loy ha partecipato ai lavori del comitato di questa mattina conferendo ancora maggiore peso istituzionale all’iniziativa promossa dalla direttrice della sede di Caserta Giovanna Iovino e dal presidente del Co.Co.Pro. Clemente Di Rosa. «Abbiamo messo assieme alcuni degli attori principali del territorio per migliorare e potenziare la rete di assistenza, di servizi e di prevenzione ai cittadini – hanno dichiarato all’unisono Iovino e Di Rosa – la sicurezza sul lavoro passa per una corretta informazione che promuoveremo anche coinvolgendo le scuole con un’iniziativa dal basso. Seminari, incontri tematici e progetti innovativi diventeranno gli strumenti per far entrare tra i banchi di scuola il tema della sicurezza sul lavoro». Iovino e Di Rosa evidenziano anche come la rete sarà attiva sull’informatizzazione e sul consolidamento dei rapporti tra i vari enti. «L’obiettivo è migliorare è potenziare la collaborazione istituzionale sfruttando anche le nuove tecnologie – hanno specificato – ringraziamo il presidente Loy per la sua presenza e per il grande sostegno istituzionale che ci ha dato in questo progetto. L’Inail si è calata sul territorio in maniera forte offrendo welfare, servizi e assistenza a lavoratori e imprese. Lo abbiamo fatto costruendo questa cabina di regia che siamo convinti porterà a grandi risultati nell’interesse della comunità». Della rete promossa dall’Inail fanno parte t il Comune di Caserta, l’Asl Caserta, i Vigili del Fuoco, Confindustria Caserta, Camera di Commercio, Cgil, Cisl, Uil, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Acli, Patronato Anmil, Epaca-Coldiretti, Patronato Inac-Cia, Patronato Inpal.