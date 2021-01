IL NUOVO DPCM IN VIGORE DA DOMANI

Nelle prossime ore entrerà in vigore la nuova stretta per il Paese , le ultime modifiche al Dpcm valido dal 16 gennaio dicono stop agli spostamenti fino al 15 febbraio e confermato il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 . Questa sera il presidente Conte firmerà il nuovo documento con le norme anticovid.

Nessun passo indietro le scuole superiori in didattica a distanza al 50% da lunedì e l’inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni introdotte con il decreto approvato mercoledì scorso.

Quasi tutte le regioni rischiano l’arancione, la Lombardia e la Sicilia molto probabilmente in zona rossa. Con il decreto viene introdotta anche la “zona bianca”, in cui le uniche restrizioni sono il distanziamento e l’uso della mascherina. Ma i parametri per entrarci, vale a dire 3 settimane consecutive di incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti e un rischio basso, fanno sì che ci vorranno mesi prima che una regione possa cambiare colore.

Fino al 5 marzo, sarà in vigore la regola che consente una sola visita al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) per andare a trovare parenti o amici nella regione, se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa.

E sempre fino al 5 marzo sarà possibile spostarsi nelle regioni arancioni dai comuni con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia.

Per i bar e le attività commerciali che vendono bevande e alcolici, scatta il divieto di vendita da asporto alle 18. Potremo invece fare shopping nei negozi e muoverci liberamente all’interno del nostro comune.