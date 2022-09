Il Palamaggiò potrebbe riaprire

Il Palamaggiò di Caserta o C. Morrone che di r si voglia, potrebbe riaprire. Ebbene c’è da dire che vi è stata dato l’ok alla vendita del plesso che si trova appunto lungo la strada per Caiazzo

Per quel che concerne l’offerta dovrebbe arrivare un’ offerta di 2 milioni di Euro, al fine di far vedere ‘la luce in fondo al tunnel”.

Il curatore fallimentare e il comitato dei creditori, infatti, hanno dato l’ok alla vendita del palazzetto ritenendo valida l’offerta di due milioni di euro formulata dalla MCInvestment titolare del marchio Mondo Camerette nello scorso mese di luglio con il fallimento che giace al tribunale sammaritano.

Il gruppo, che fa capo a Giuseppe Caruso, Giancarlo Bosco e Giovanni Buonerba avrà 120 giorni di tempo per completare il pagamento del restante 90% e diventare a tutti gli effetti titolare dell’immobile che diventerà, come già detto dai diretti interessati in una conferenza stampa, la Mondo Camerette Arena.

Le operazioni dovranno chiudersi entro il 28 febbraio 2023 per avviare la fase di rinascita del complesso che passa per la realizzazione di campi da padel, una piscina e spazi ludico ricreativi