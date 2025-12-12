Il Panariello della Fortuna, inizia oggi.

Cinquemila euro in Gift Card, messi in palio dal centro commerciale campania con il Panariello della Fortuna ,che inizia oggi e terminerà il 02 gennaio 2026. Parte ufficialmente oggi “Il Panariello della Fortuna”, il concorso natalizio che mette in palio un montepremi complessivo di 5.000€ in Gift Card. Fino al 2 gennaio 2026, il tuo shopping può farti vincere Gift card del Campania.

COME FUNZIONA

La partecipazione è semplice, basta effettuare un acquisto di almeno 5€ in una sola giornata all’interno del Centro. Recati all’Infopoint in Piazza Centrale (o al desk dedicato, dalle 15:00 alle 21:00). Mostra gli scontrini degli acquisti effettuati nella giornata insieme al download dell’app io&Campania.

Ricevi le tue cartoline in base all’importo speso:

per acquisti complessivi da 5,00 € a 25,00 € 1 cartolina

per acquisti complessivi da 25,01 € a 50,00 € 2 cartoline

per acquisti complessivi superiori a 50,01 € 3 cartoline

I PREMI. Il momento più divertente di tutto il periodo natalizio arriva il 3 gennaio 2026, alle 17:30, quando in Piazza Campania ci ritroveremo tutti insieme per la grande estrazione finale. Un pomeriggio di gioco, entusiasmo e suspense: verranno estratti 90 numeri, uno dopo l’altro, e tu potrai segnarli sulla tua cartolina.

Durante l’estrazione saranno assegnati i seguenti premi:

Ambo→200€in Gift Card

Terno→300€in Gift Card

Quaterna→500€in Gift Card

Cinquina→1.000€in Gift Card

Superpremio→3.000€in Gift Card

Totale montepremi: 5.000€, da utilizzare nei negozi del Centro aderenti all’iniziativa.

Lo spirito dell’iniziativa è quello di unire lo shopping natalizio al piacere di un gioco condiviso che accompagna tutto il periodo delle feste, dal 12 dicembre al 3 gennaio. Ogni acquisto diventa un’occasione per ottenere nuove cartoline, aumentare le proprie possibilità di vincita e prepararsi a vivere insieme il grande momento finale in Piazza Campania.

Per partecipare è sufficiente scaricare l’App IO&CAMPANIA, fare i propri acquisti, ritirare la cartolina e tornare a casa con la voglia di divertirsi e di tornare a trovarci per l’estrazione. È il modo del Campania per premiare lo shopping natalizio dei nostri visitatori e trasformarlo in un’esperienza ancora più speciale.