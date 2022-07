Il Parcheggio Pollio torna alla citta’ di Caserta

“Sono in corso gli ultimi adempimenti per la restituzione del parcheggio Pollio alla città di Caserta. Come assessore – ha commentato il vicesindaco di Caserta, Emiliano Casale – mi sono impegnato sin dal primo momento per la riapertura di questo spazio che ritengo di fondamentale importanza soprattutto per il commercio cittadino. Ho ascoltato con grande attenzione le richieste dei commercianti casertani e le loro esigenze anche relative ai parcheggi in città. È proprio per questo che risolti gli ultimi intoppi burocratici relativi alla proprietà dello spazio, saremo in grado di garantire nuovamente lo spazio della ex Caserma Pollio come parcheggio per la città di Caserta. Un parcheggio strategico, in grado di favorire soprattutto gli avventori del centro città”.