Il parco degli scempi. Parchetti di Padre Pio, Caserta

A cura di Alessandra Carcatella

Caserta. In via Luigi Settembrini il parchetto dedicato a Padre Pio, più che un luogo di svago per i bambini e ritrovo per famiglie sembra essere una sorta di Bronx nella zona residenziale della città.

L’incuratezza, le luci sempre spente, che tra l’altro facilitano anche gli atti di molestia da parte di gente poco raccomandabile che frequenta il luogo di sera, il continuo spreco d’acqua per la cattiva manuntezione, ed infine, lo spaccio di droga rendono nefasto quella che dovrebbe essere una piccola oasi.

In occasione dell’ennesimo spreco d’acqua, per il malfunzionamento della fontanella del parco, è bene ricordare quanto la vita nelle strade della nostra piccola realtà non sia poi così sicura come sembra.