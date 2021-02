Il parco dell’aerospazio: uno dei progetti di Pio Del Gaudio per la cittá di Caserta.

La Redazione di Belvedere News ha avuto la possibilitá di intervistare in maniera esclusiva il candidato sindaco alle prossime amministrative Pio Del Gaudio, su uno dei progetti a cui maggiormente tiene e che sembra potrebbe portare grandi cambiamenti per la città di Caserta: il progetto del parco dell’aerospazio nell’area del Macrico.

«Il Macrico dovrebbe essere un parco urbano per la citta di Caserta», sará questo uno dei punti cruciali del programma elettorale di Pio Del Gaudio.

L’unico vero atto amministrativo di un consiglio comunale con oggetto la destinazione del Macrico, del resto fu elaborato proprio durante la sua amministrazione precedente, progetto che fu anche votato all’unanimità.

Proprio riflettendo sulla destinazione d’uso, in quella sede stabilita, che nasce l’idea del Parco dell’Aerospazio, solo uno dei progetti presi in considerazione per lo spazio del Macrico.

Il parco dell’Aerospazio realizzato sarebbe un parco verde, fonte di ricchezza ed attrazioni turistiche per la cittá di Caserta.

Del resto le due cose sono strettamente connesse.

Sulla linea di sviluppo e cura dei nostri punti culturali d’interesse come la Reggia, il Belvedere ed i luoghi d’interesse riscontrabili nelle frazioni, il parco sarebbe un’innovativa attrazione per un pubblico anche differente.

Del resto in loco oltre alla struttura che giá da sola desterebbe interesse, si svolgerebbero riunioni, meeting, ricerche e studi.

La perfetta occasione per unire tre principali interessi: posti di lavoro, innovazione e turismo.

Con un’enorme spesa iniziale da sostenere per l’acquisto, progettazione e messa in opera del progetto che richiederebbe certamente la collaborazione di enti pubblici e privati, i guadagni successivi darebbero una svolta all’economia cittadina. Ben 1 milione di euro all’anno, più di 1000 posti lavoro e un carattere maggiormente Europeo donerebbero alla cittá un nuovo fascino.

Ovviamente per porre in essere tutto ció servirá certamente organizzare un tavolo con i vertici della Provincia, della Regione e del Comune nonchè con i proprietari del terreno cioè l’Istituto di sostentamento del Clero.

Ed è ció che innazitutto l’amministrazione Del Gaudio progetta, per rendere solido e certo il suo ideale.

Qualcuno potrebbe non apprezzare l’idea di non mantenere il parco una zona interamente verde, tuttavia come spiega Pio Del Gaudio, questo tipo di idea non potrebbe essere facilmente perseguita per i costi che continuamente dovrebbero essere sostenuti senza avere entrate, e noi cittadini possiamo ben da soli notare come le poche aree verdi casertane spesso siano abbandonate a loro stesse.

Curare e vigilare un’area così estesa senza un’entrata sarebbe insostenibile.

L’interessante progetto é comunque come già precedentemente accennato solo un’idea per dare un fine d’uso alla zona bianca del Macrico. L’amministrazione Del Gaudio difatti si terrá sempre pronta al confronto ed all’argomentazione di ulteriori progetti qualora ve ne fossero. Ed ovviamente l’utilizzo del Macrico non condurrá ad una sua speculazione, nè tantomeno alla costruzione di volumi che “oscurino” l’idea del parco verde.

E questa volontà di confronto, chiarezza ed impegno è ció che traspare dalle parole del candidato sindaco Pio Del Gaudio.

-Un uomo che ama la sua città e che lo dimostrerà dandole ascolto, cura e mantenendo la parola data- questo è quanto dichiara il candidato.