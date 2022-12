Il Partito Democratico scende in campo e si candida a governare la città

Comunicato stampa

Maddaloni – Più volte, negli ultimi anni, abbiamo subìto e denunciato l’assenza della Federazione Provinciale del Partito Democratico, che ormai da troppo tempo non riesce più ad assolvere alcuno dei compiti e dei poteri che lo statuto le riconosce. Pur non volendo entrare nel merito della grave crisi dell’assetto organizzativo del Partito, e con l’auspicio che l’imminente stagione congressuale si concluda con l’adozione di misure risolutive, ci sentiamo di ringraziare l’On. Matteo Mauri, commissario pro tempore della Federazione Provinciale, per il recente confronto.

All’On. Mauri, in presenza degli onorevoli Stefano Graziano e Gennaro Oliviero, cui parimenti siamo grati per la vicinanza ed il sostegno, abbiamo tracciato lo scenario in vista delle imminenti elezioni amministrative.

Insieme abbiamo deciso di aprire un tavolo di confronto con tutte le forze partitiche, civiche ed associative, presenti in città, che non si rivedono negli ideali e nei programmi del centrodestra, risultato maggioritario alle ultime elezioni politiche.

Come già dimostrato in occasione del manifesto contro l’autonomia differenziata proposta dal Governo Meloni, firmato insieme a Sinistra Italiana e Welcome Maddaloni, l’obiettivo politico del circolo, anche e soprattutto in vista delle prossime amministrative, è chiaro ed ambizioso: uscire dall’isolamento degli ultimi anni per costruire una coalizione in grado di vincere le elezioni e dare alla Città di Maddaloni il governo che merita.

E’ per questo che, subito dopo le festività natalizie, ci faremo promotori di una serie di iniziative ed incontri finalizzati alla creazione di un campo largo da proporre agli elettori, tenuto insieme non da equilibri precari ed interessi di parte, ma solo e soltanto da un programma politico comune, chiaro ed in grado di dare risposte concrete ai tanti problemi che i maddalonesi vivono quotidianamente sulla propria pelle.