Maddaloni. Il PD chiede quali interventi di sanificazione siano stati effettuati e programmati per il cimitero

Abbiamo dato notizia dell’apertura del cimitero e il PD ha prontamente presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulla sanificazione. Fermo restando che viene accolta con favore l’apertura del cimitero – dichiara la capogruppo Tagliafierro – ci teniamo a sapere quali siano i reali livelli di sicurezza in cui vi si accede. I recenti lutti di giovani perdite della nostra comunità hanno fatto sentire ancor di più forte l’esigenza di poter essere vicini e dare un ultimo saluto a persone care che ci lasciano, ma questo non deve farci dimenticare che la diffusione del contagio è ancora a livelli di guardia. Riportiamo fedelmente l’interrogazione che hanno presentato.

Al Sindaco del Comune di Maddaloni

All’Assessore al Ramo

Oggetto: Interrogazione Gruppo Consiliare “Partito Democratico” ai sensi dell’art. 61 del

Regolamento Comunale – Riapertura Cimitero

I sottoscritti Imperia Tagliafierro, Michele Russo e Domenico Reitano, Consiglieri

Comunali del Gruppo Consiliare “Partito Democratico” del Comune di Maddaloni,

PREMESSO CHE

– Con ordinanza n. 9647 del 30 aprile 2020 è stata disposta la revoca dell’Ordinanza

Sindacale n. 7254 del 16.03.2020 con la conseguente riapertura del cimitero a partire

dal giorno 04 maggio 2020;

CONSIDERATO CHE

– Al fine di regolare l’accesso al cimitero, nel rispetto delle misure di prevenzione anticoronavirus, è stata disposto l’accesso, negli orari prefissati per un numero massimo di

40 persone con unico punto di accesso dal cancello principale;

SI INTERROGA IL SINDACO

Al fine di conoscere se:

– È stato già disposto un intervento di sanificazione di tutto il complesso cimiteriale;

– Se è intenzione del Sindaco disporre un intervento straordinario di sanificazione;

– Se sono stati programmati interventi ordinari e giornalieri di sanificazione, in vista della

riapertura del cimitero.

Si chiede di ricevere una risposta scritta ai sensi dell’art. 61 comma 3 del vigente

Regolamento, invitando il Sindaco ad una risposta a stretto giro tenuto conto che le

disposizioni ministeriali entreranno in vigore già a partire dal prossimo 4 maggio.Distinti saluti

Maddaloni, 29.04.2020

I consiglieri Comunali

Imperia Tagliafierro

Russo Michele

Reitano Domenico