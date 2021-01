Il pensiero dell’on. Del Monaco sulla strage di Viareggio

Strage di Viareggio: sentenza ingiusta. Per chi non c’è più, per chi resta.

Impossibile dimenticare quel giorno, impossibile dimenticare quelle immagini e la disperazione delle famiglie delle vittime.

Gli incidenti accadono, per errore umano, per errore meccanico,purtroppo.

Non è ammissibile, però, una sentenza della cassazione che, dopo anni di attese, sembra non tenere conto di tutti i reati commessi in quella strage: si parla, infatti, esclusivamente di disastro colposo.

E i morti? I colpevoli devono rispondere anche di omicidio colposo (e non solo)!

Penso a loro.alle vite spezzate da un istante all’altro, alle voci, ai respiri, agli sguardi, ai sorrisi..

Non potevano immaginare che sarebbero stati gli ultimi.

Quanti sogni, quanti progetti!

Penso alle loro famiglie, al dolore senza fine di chi resta e non ha risposte.

La morte va rispettata.

La vita va rispettata.

Questa sentenza è ingiusta, vergognosa e non conosce rispetto.