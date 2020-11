Il piccione viaggiatore torna in sole 19 ore a Caserta

Di Anna Fiorillo

Noi costretti a rimanere a casa, ma i colombi viaggiano tranquillamente. Ma uno di loro, il piccione viaggiatore Andrea, ha stabilito un record, la distanza di 500 chilometri, quelli che ci separano da caserta in sole 19 ore.

La colombaia di Scandiano in Emilia Romagna,ha decine di box per accogliere circa un migliaio di volatili e ha deciso di partecipare al gran premio di Caserta. Pur non essendo la stagione adatta. Andrea non si è scomposto, ha spiccato il volo alle 8.00 in punto di venerdì ed è arrivato alle 2.42.50 secondi di sabato mattina.

Non dimentichiamoci che Andrea è giovanissimo, nato solo 8 mesi fa e forse lo hanno conosciuto in pochi.