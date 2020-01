Il pistolero Allen può trascinare la JuveCaserta

Se la JuveCaserta domenica è riuscita a battere Piacenza lo deve sopratutto ai canestri di Allen. Il giocatore americano domenica è stato una vera e propria spina nel fianco, la difesa ospite non è quasi mai riuscita a fermarlo. La media punti stagionale è molto positiva, il giocatore americano infatti è riuscito ad avere in questa stagione la media di 19 punti a partita. Domenica In 31 minuti di partita giocato ha realizzato ben 22 punti. Sarà quindi molto importante per lui mantenere questa costanza di prestazioni. Così facendo potrà aiutare la squadra a trovare una salvezza tranquilla, sognando magari anche un posto nella post season.