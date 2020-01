Il Placito di Sessa Aurunca – II edizione sabato 25 gennaio Salone dei Quadri in Piazza Castello

SESSA AURUNCA – Altro appuntamento con la storia è fissato nella città di Sessa Aurunca, con due eventi per ricordare il Placito nei luoghi ove si svolse, e cioè, il Castello, ove fu redatto, ed i poderi oggetto del Placito. Il 25 gennaio 2020 alle ore 10:00 si terrà un convegno nel Salone dei Quadri del Comune di Sessa Aurunca per celebrare il Placito di Sessa Aurunca, costituto da un documento risalente al X secolo e di pregiata rilevanza, poiché parte dei quattro Placiti Cassinesi, conosciuti anche come Capuani, testimonianze cardini nella giurisprudenza sulla disputa relativa all’appartenenza di alcuni terreni benedettini tra Capua, Sessa Aurunca e Teano.

Il Placito, appunto parere del giudice, fu reso in volgare locale che, consapevolmente introdotto in contesti latini e scritto in stile cancelleresco, divenne, così, forma ufficiale e dotta. Il 15 febbraio 2020 alle ore 10:30 si terrà una manifestazione sui poderi oggetto del Placito, nella frazione S. Maria Valogno di Sessa Aurunca, nelle adiacenze della Chiesa Parrocchiale. Organizzatori della manifestazione sono il Touring Club Italiano – Club di Territorio “Terra di Lavoro” e l’Associazione Turistica “Pro Loco” Sessa Aurunca, con il patrocinio del Comune di

Sessa Aurunca e dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con la collaborazione della Pro Loco S. Maria a Valogno di Sessa Aurunca e della Pro Loco “Sancti Caroli” di San Carlo di Sessa Aurunca.

Ricco il programma: per sabato 25 gennaio è previsto un convegno, alle ore 10:00 presso il Salone dei Quadri, con le relazioni del Prof. Domenico Proietti e della Prof.ssa Marianna Pignata, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Interverranno l’Avv. Silvio Sasso,

Sindaco di Sessa Aurunca, il Dott. Rosario Ago, Presidente della Pro Loco Sessa Aurunca, Don Roberto Guttoriello, Provicario Generale della Diocesi di Sessa Aurunca, e l’On.le Gennaro Oliviero, Consigliere Regionale della Campania e Presidente della Commissione Ambiente; a moderare il convegno sarà l’Avv. Achille Maria Vellucci, Console del Touring Club Italiano – Club di Territorio “Terra di Lavoro”.

La Pro Loco Sessa Aurunca, inoltre, curerà la visita guidata al Salone dei Quadri, al Castello Ducale e alla Sala Espositiva. In occasione del convegno verrà presentato il volume “Kelle terre” del prof. Domenico Proietti sui Placiti Campani (Capua – Sessa Aurunca – Teano). Per sabato 15 febbraio, alle ore 10:30 è prevista una visita ai poderi oggetto del Placito nella Frazione S. Maria Valogno di Sessa Aurunca, con l’inaugurazione di una targa celebrativa e la partecipazione anche di S. Ecc.za Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo della Diocesi di Sessa Aurunca e del Prof. Domenico Proietti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Saranno presenti stand con prodotti tipici e degustazioni a cura della Pro Loco S. Maria a Valogno di Sessa Aurunca e della Pro Loco “Sancti Caroli” di San Carlo di Sessa Aurunca. Per eventuali informazioni, è possibile visitare il sito del Touring Club Italiano www.touringclub.it

oppure contattare la Pro Loco Sessa Aurunca al numero 392 1082779.