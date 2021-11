Il ponte dei sospiri di via Cancello prossimo alla riapertura. Ma quando?

Maddaloni. I lavori dovevano ultimarsi per il 15 novembre, dopodichè si sarebbe passati al dissequestro e, finalmente, dopo quasi 2 anni Maddaloni si sarebbe ricongiunta con la periferia di via Cancello.

Qualcosa deve essere ancora completato come la posa in opera dell’ultima strato di asfalto e la segnaletica orizzontale. ma il ponte, di fatto, è pronto Si attende di conoscer la data del dissequestro e la viabilità potrà tornare ad essere più scorrevole, alleggerendo il traffico e gli imbottigliamenti in particolare nei pressi della rotonda di via Ficucella.