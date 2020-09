Il Ponte d’Ercole nuovamente chiuso. Autocarro si schianta contro la struttura metallica dell’arcata del ponte.

Caserta. Oggi un autocarro si è incastrato nella struttura metallica installata sotto l’arcata del Ponte d’Ercole per evitare il passaggio di mezzi inadeguati.

Il fatto s’è verificato poco dopo le 10,30, a seguito di ció la struttura in metallo è stata danneggiata nuovamente e trascinata via.

L’urto non ha registrato feriti. Si è reso, tuttavia, necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Caserta per le operazioni di rimozione dell’autocarro e messa in sicurezza. Giunti sul posto anche gli uomini della polizia municipale, guidati dal comandante Luigi De Simone, che hanno allertato la ditta che dovrà ripristinare la struttura metallica deformata.

Il varco è attualmente chiuso al traffico per lavori.