Il Potenza furioso con gli arbitri

Il Potenza e in silenzio stampa l’unico a presentarsi in sala stampa è stato Daniele Flammia:””Fermo restando il momento difficile e le nostre responsabilità, siamo davvero rammaricati per un secondo tempo in cui non si è giocato a calcio. La terna arbitrale ha permesso ai calciatori della Casertana di non utilizzare i palloni, in frangenti della gara si impiegava quello bianco non previsto oppure spesso si cambiava. Un rigore netto non concesso. Merito alla Casertana che ha portato a casa un buon risultato, per il gioco espresso e per i tanti giovani impiegati, merito alla società per la grande ospitalità. Ma sono tre domeniche che non ci vengono concessi calci di rigore. Gli arbitraggi spesso e volentieri condizionano la gara. Ci prendiamo le nostre responsabilità, ma la società non parlerà ulteriormente, ci sarà silenzio stampa fin quando non avremo arbitri degni della categoria“.