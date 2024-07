IL POTERE DI COSENTINO DENTRO E FUORI DAL CARCERE: NESSUNO SCONTO PER L’EX SOTTOSEGRETARIO

Nessuno sconto di pena per Nicola Cosentino, ex sottosegretario all’Economia del Governo Berlusconi. La prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Vito Di Nicola, ha respinto il ricorso del politico di Casal di Principe contro l’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che negava il vincolo della continuazione tra i reati imputatigli.

Cosentino aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra due reati: il concorso esterno in associazione mafiosa (con il clan dei Casalesi) e la corruzione di un agente della polizia penitenziaria. Quest’ultimo reato è stato commesso durante la custodia cautelare in carcere, quando Cosentino avrebbe corrotto un agente promettendo l’assunzione dei suoi familiari presso una cooperativa gestita da persone a lui politicamente vicine, in cambio di trattamenti di favore come l’ingresso in carcere di un tablet e di diversi chilogrammi di mozzarella.

Il giudice dell’esecuzione aveva già escluso l’identità del disegno criminoso, rilevando il carattere estemporaneo della corruzione del pubblico ufficiale, non riconducibile a una programmazione unitaria e anticipata.

I legali di Cosentino hanno sostenuto che il giudice di merito non aveva tenuto conto della tesi secondo cui il loro assistito avrebbe strumentalizzato a fini illeciti il proprio potere politico e istituzionale, utilizzando una logica di scambio sia nel reato associativo che in quello di corruzione, avvalendosi della medesima rete di relazioni. Secondo questa tesi, la corruzione non era imprevedibile anteriormente alla detenzione, essendo collegata alla figura di uomo politico e di potere che Cosentino esercitava da sempre.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che mancava “il filo unitario della condotta criminosa”. Secondo la Corte, “Cosentino non poteva ragionevolmente sapere, quando iniziò a fiancheggiare il clan dei Casalesi prima del 2009, se e quando sarebbe stato inquisito e arrestato, né se avrebbe avuto necessità in carcere di comprare i favori della custodia, né quale tipologia generale di accordo corruttivo mettere in campo”.

Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Anche il sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, aveva avanzato la richiesta di inammissibilità.

Cosentino, dunque, dovrà scontare per intero la pena senza alcuno sconto, rimanendo un esempio emblematico di come il potere politico e le relazioni illecite possano influenzare negativamente la giustizia e la società.