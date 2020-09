Il premier Conte a San Felice a Cancello,

San Felice a Cancello – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà giovedì 24 alle 11 a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, per visitare insieme con la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina l’Istituto comprensivo ‘San Francesco Gesuè’.

Tuttavia c’è da precisare che la situazione dei plessi scolastici del paesino in provincia di Caserta è disastrosa. Un altro istituto, sempre nell’area san feliciana, il ‘Don Milani’, è chiuso dal novembre 2019 per criticità strutturali e nella seconda settimana di settembre è stato teatro di vari atti vandalici, con le mura imbrattate e le porte divelte. Ma non è tutto perchè la presidente dell’istiuto Don Milani Teresa Mauro, ha più volte denunciato i fatti di fronte all’immagini del raid, che va a sommarsi ad episodi simili e a furti avvenuti nei mesi scorsi anche negli altri plessi in una vasta area che abbraccia non solo San Felice a Cancello ma anche comuni limitrofi.

La visita è stata resa ufficiale solo nella tarda serata di ieri, attraverso una nota diramata da Palazzo Chigi. Nel pomeriggio di oggi una squadra, che segue il premier in tutti i suoi spostamenti, arriverà nella cittadina della Valle di Suessola per predisporre un piano sicurezza vista la presenza di alte cariche dello Stato. La visita segue ad una telefonata dell’ Azzolina alla dirigente scolastica, dopo l’ultimo atto vandalico al plesso della primaria “Don Milani” (inagibile dal 2019