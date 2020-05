Il presidente D’Agostino : continua il progetto Casertana

Dopo mesi senza notizie, ieri in una conferenza stampa fatta nella sede del club, il presidente D’Agostino è tornato a parlare ed ha chiarito alcune vicende poco chiare sul futuro del club e della tifoseria.

In primis è stato chiarito come tutti gli atleti della rosa abbiamo ricevuto lo stipendio, specificando come tutte le aziende con la pandemia sono andate in difficoltà. Non sono mancate anche parole di conforto verso i tifosi, dicendo che il progetto che dovrebbe portare la Casertana in Serie B è ampiamente in corso.

Prosegue , infatti, il progetto stadio intorno al quale lavorano in piena sinergia societa’ e comue di Caserta.

Lo stadio non sarà solo un vanto per la Casertana ma un orgoglio per tutta la città e provincia di Caserta. Una novità che si potrebbe vedere già nella prossima stagione con l’applicazione del manto erboso.