Il Presidente D’Agostino “Dobbiamo ricompattarci, statemi vicino”

Caserta Stadio Pinto: Si è tenuta in una sala stampa gremita di un centinaio di persone tra organi di stampa e tifosi curiosi la conferenza conseguente alla rinascita dalle ceneri della Casertana Football Club.

Di fronte ad un pubblico entusiasta ed interessato l’apertura della conferenza stampa e non poteva essere altrimenti l’ha fatta il padrone di casa il Patron D’ Agostino del quale riportiamo i passaggi più significativi “E’ questo un momento molto importante – ha esordito D’Agostino – tanto importante che ci induce a lasciarci alle spalle tutte le difficoltà, incomprensioni e contestazioni, per ricompattarci attorno alla Casertana. Manca ancora l’ufficialità che frena ancora la nostra attività nel mettere mano alla costruzione della squadra, ma ciò non ci impedisce di gustare il momento di altissima soddisfazione, per essere arrivati ad essere la prima squadra nell’ordine del ripescaggio, pur partendo da una posizione per nulla privilegiata, stiamo tranquilli c’è entusiasmo la la prima squadra ripescata. Purtroppo al momento non possiamo fare tesseramenti non me la sento di acquistare dei giocatori dalla D per poi mandarli via in quanto non potrebbero disputare il campionato di serie C non è corretto nei loro confronti. Ci daranno una proroga di un paio di settimane per il calcio mercato dalla FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio di Serie C”.

Successivamente si riporta l’intervento del direttore sportivo Alessandro degli Esposti “Finché non ci verrà comunicata l’ufficialità della nuova categoria di appartenenza, non abbiamo la modulistica idonea per firmare i contratti con i calciatori che abbiamo intenzione di prelevare. Oggi il grosso della squadra si è radunato al Pinto coi primi test di routine, che proseguiranno anche domani mattina per poi – nel pomeriggio – partire per il ritiro di Roccaraso. Ovviamente è una rosa tutta da rimpinguare poiché partiranno alla volta dell’Abruzzo Paglino, Sena, Soprano, Turchetta e Taurino (che sono confermati) oltre a Mattia Matese e qualche svincolato, due dei quali con un recente passato a Foggia dove hanno lavorato con Cangelosi. E’ una condizione diametralmente opposta a quella dell’anno scorso quando la composizione del gruppo vide la luce con netto anticipo, ma le difficoltà di completare il roster in corso d’opera non ci spaventa affatto”.

Poi Massimo Vecchione direttore marketing ha preso la palla al balzo facendo il punto sulla sua attività di ricerca sponsor rilasciando queste dichiarazioni “Ringrazio veramente tutti quanti – ha dichiarato il responsabile marketing – stanno confermando la loro vicinanza alla Caserta e i nuovi innesti che vogliono sposare il progetto rossoblù. Il particolare momento che stiamo vivendo ci dice che il vento è cambiato e l’entusiasmo che avvolge la Caserta sportiva produce buoni frutti. Voglio lanciare un invito alle aziende e agli imprenditori della città ad incrementare il numero di quanti ci accompagneranno in questa avventura, perché ci apprestiamo a vivere una stagione storica e nessuno deve sentire il rammarico di non esserne stato protagonista”.

Infine il patron Giuseppe D’ Agostino ha ringraziato il suo staff che ha fatto un grande lavoro per far si che la Casertana avesse la documentazione a posto e si è fatta trovare pronta e nelle condizioni di essere ripescata soddisfacendo i requisiti previsti dalla normativa a differenza di altre squadre ““E’ stato un lavoro durissimo che ha visto l’impegno di tante persone, le più qualificate, per scalare una graduatoria che avrebbe tagliato a chiunque. Abbiamo sempre sostenuto che la Serie D era una categoria che non ci apparteneva e dal momento in cui siamo stati arbitrariamente estromessi dalla Serie C il nostro unico pensiero era quello di ritornarci. Non abbiamo mai mollato, neanche quando a metà campionato, ci ritrovavamo a 14 punti di distacco dalla prima in classifica, per poi con Cangelosi mettere in essere quella rimonta che ci ha portato a vincere i play off. Infine due dichiarazioni finali, sul progetto stadio ancora in piedi: Per oltre un mese – ha dichiarato D’Agostino – è stata una materia che ho perso di vista, ma so che altre persone hanno continuato a lavorare in maniera indefessa al problema. Ho saputo dal Comune che è pronta la convenzione che a giorni andremo a firmare, dopodiché finalmente possono partire i lavori. ”.

Il direttore Marketing Vecchione ha preannunciato delle soprese per coloro che sottoscriveranno la campagna abbonamenti non svelando nulla ancora.

Infine, si rammenta che in questi due anni dell’ Inferno della Serie D, la Casertana ha giocato con una matricola professionistica il presidente D’Agostino ci ha tenuto a sottolineare che la Casertana non è mai risultata fallita nè indebitata è che lui nonostante la disputa di un campionato inferiore non professionistico di Serie D ha comunque sborsato 2,5 milioni di Euro nello scorso anno, esortando i tifosi a stare vicino alla società e a fare i tifosi stando vicino alla squadra senza trascendere in valutazioni extra sportive o politiche.

Si attende la ripresa del campionato quindi di Lega Pro (o Serie C) e le pronunce estive degli organi di giustizia amministrativa ossia TAR e Consiglio di Stato.