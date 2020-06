Il presidente D’Agostino interrogato sui fatti di sabato scorso

Anche il presidente D’Agostino è stato ascoltato dalla digos, dopo il raid di alcuni “tifosi” nella sala stampa del “Pinto” avvenuto sabato scorso 6 giugno. La digos dopo aver visionato alcuni video sta cercando di capire chi sono state queste 4 persone a fare irruzione nella sala stampa dello stadio Pinto.

Si sta cercando di capire come queste persone si sono mosse nei giorni prima dell’ agguato per organizzare il tutto è soprattutto da che parte sono entrati. Purtroppo dai video non si riesce a capire un piu’ di tantovisto che le persone avevano il volto coperto . Le tute bianche che indossavano sono state ritrovate sul manto erboso