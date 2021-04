IL PRESIDENTE DE LUCA “CONTINUARE CON I VACCINI PER USCIRE DALL’EPIDEMIA”

Dopo l’ultima diretta sui social network, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, che ha fatto una sorta di punto della situazione epidemiologica attuale, ha dichiarato

“Ci avviamo a vivere una Pasqua molto particolare – ha esordito il governatore – ma dobbiamo affrontarla con uno spirito nuovo, proiettato al futuro. Dobbiamo entrare nell’ottica dell’idea che se tutti lavoriamo nel modo giusto entro la fine dell’estate potremmo essere fuori dal tunnel”.

“In Campania – ha poi successivamente proseguito e spiegato De Luca così – viviamo ancora una situazione di contagi estremamente numerosa. Ma al netto di questo ci sono due cose che ci confortano: il numero di terapie intensive occupate e il numero dei decessi. Per quanto riguarda le prime, sono 160 quelle occupate, quindi siamo pienamente in grado di gestire la fase. Per quanto riguarda i decessi invece, il numero dei morti in Campania è di circa 5400 ovvero sei volte in meno di quanto registrato in Lombardia”.

Poi il presidente Vincenzo De Luca si è soffermato sul numero elevato di pazienti sintomatici che normalmente si registrano in Campania “Crediamo che ciò sia dovuto alla diffusione della variante inglese. Un altro dato positivo – ha continuato ancora il presidente campano – riguarda la grande adesione dei medici alla campagna vaccinale. Abbiamo avuto ad oggi una disponibilità di 5000 odontoiatri, 3180 medici di famiglia, 1800 giovani specializzandi e 1800 farmacisti, per un totale di 13000 medici in più per campagna la di vaccinazione”.