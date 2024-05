Il presidente DE LUCA smentisce la notizia della fine del consorzio PESC

Comunicato stampa

“Mi corre l’obbligo di smentire categoricamente la notizia riportata ieri, 25 maggio, dal quotidiano ‘Il Mattino’. L’articolo in questione, discutendo la crisi aziendale di SoftLab, ipotizzava erroneamente la fine del Consorzio dell’Elettronica (PESC), nato nel 2021 anche grazie al contributo dell’azienda guidata da Giovanni Casto.

Desidero chiarire che oggi SoftLab non fa più parte del nostro Consorzio.

Tuttavia, contrariamente a quanto suggerito dall’articolo, il Consorzio PESC è in piena attività e gode di ottima salute. Al Consorzio hanno aderito circa 50 aziende, tutte leader nel settore.

Queste aziende stanno lavorando con impegno e discrezione, conseguendo numerosi successi che testimoniano la vitalità e la solidità del nostro progetto.

Il Consorzio PESC continua a rappresentare un polo di eccellenza e innovazione nel campo dell’elettronica, e i nostri associati stanno portando avanti progetti di grande rilevanza tecnologica e industriale.

L’obiettivo del Consorzio rimane quello di promuovere la collaborazione tra le imprese del settore, favorendo lo sviluppo di tecnologie avanzate e l’espansione sui mercati internazionali.

Inoltre, il Consorzio sta consolidando la propria presenza sul territorio, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e occupazionale.

Le iniziative che stiamo intraprendendo mirano a potenziare ulteriormente la competitività delle nostre aziende associate, attraverso investimenti in ricerca e sviluppo, formazione e innovazione.

Ringrazio tutte le aziende che continuano a credere nel nostro progetto e che, con il loro lavoro quotidiano, dimostrano che la forza della collaborazione è la chiave del nostro successo.”

Questa è la dichiarazione del dott. Felicio De Luca, presidente del Consorzio PESC scarl.