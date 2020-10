Il Presidente del Consiglio ha al vaglio altri decreti/probabile firma oggi

Nel caos concernente il Covid 19 sono al vaglio della presidenza del Consiglio dei ministri alcuni decreti.

Il premier Conte è al lavoro per stabilire una nuova linea. Per il Presidente c’è da evitare una chiusura totale, sarebbe nefasta, ma resta la necessità di essere ancora più stringenti nelle imposizioni. Entro oggi la firma del Decreto. L’intenzione sarebbe quella di chiudere i servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) la domenica e i giorni festivi. Negli altri giorni della settimana, invece, serrande abbassate dalle 18. Dopo le ore 18,00 vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta la possibilità, senza alcuna restrizione in termini di orario, la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive. Diminuisce anche il numero di persone che possono prendere posto al tavolo: diventano quattro a meno che non si parli della totalità di conviventi.

Per quanto riguarda gli spostamenti, invece, non dovrebbe esserci il divieto assoluto, ma la forte raccomandazione ad evitare spostamenti inutili in Comuni diversi dal proprio se non per le consuete esigenze (lavoro, studio, motivi di salute, necessità, svolgimento di attività oppure l’utilizzo di servizi non disponibili nel proprio centro di appartenenza).

Nel nuovo Dpcm c’è spazio anche per l’intervento sulle attività, cosiddette, non essenziali come piscine, palestre e centri termali, per le quali si parla di sospensione. L’attività sportiva di base e motoria resta possibile nei centri e nei circoli sportivi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramenti.