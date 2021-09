Il presidente della guardie giurate Alviti, chiede l’intervento della magistratura per le giuste tutele

Dieci municipalità e venti candidati presidenti.

La coalizione di centrodestra si spacca in due parti. Da un lato l ‘ anima civica con il giusto apporto di Forza Italia unica compagine coerente del Centro destra.

Dall’ altra Lega e Fratelli D’Italia. Le tensioni tra i diversi mondi che sostengono Catello Maresca sono venute a galla con la presentazione delle liste e in particolare sulla divisione dei candidati alle presidenze delle ex circoscrizioni.

Una divisione tale che nemmeno Maresca è riuscito a sanare.

Tale frammentazione rischia realmente di fare vincere al centrosinistra in tutte le Municipalità.

Su tale attuazione Giuseppe Alviti dirigente dipartimento tutela e sicurezza di Forza Italia e candidato alla settima e quarta municipalità ha dichiarato “Chiedo un intervento di controllo della magistratura affinché si possa lottare ad armi pari escludendo qualsiasi intervento di ” distrazione” nei confronti dei candidati. Troppo accanimento sulle municipalità che sul Comune mi puzza di bruciato sarebbe meglio monitorare e indagare in modo da escludere eventuali o probabili manovre malavitose” , questa la conclusione da parte del sindacalista napoletano Giuseppe Alviti