Il presidente della Lega Pro Ghirelli:” Un progetto che farebbe compiere alla Casertana e alla Lega Pro un salto di qualità”

Il progetto della Casertana non è passato inosservato. Anche il presidente della Lega Pro Ghirelli ha fatto i complimenti alla società casertana.

Questo il comunicato della CASERTANA:

LA NOTA UFFICIALE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PRO

L’importanza di un impianto avveniristico è stata evidenziata più volte.

Un patrimonio non solo per la Casertana e la città di Caserta, ma per tutto il movimento.

E in queste ore il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha inviato un breve messaggio ufficiale al presidente D’Agostino che la dice tutta sui riflettori puntati sull’ambizioso progetto presentato ufficialmente dal club rossoblu.