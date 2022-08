Il presidente della provincia torna in ForzaItalia

“C’è grande entusiasmo e un aria nuova che fa sperare per un grande risultato in Campania e nel Paese. La provincia di Caserta sarà assolutamente protagonista” queste le parole del rientrato nelle berlusconiane fila, Giorgio Magliocca, partito che aveva lasciato lo scorso anno, per aderire alla corrente dei Moderati di Giovanni Zannini dalla quale è stata appoggiato per essere eletto a capo della Provincia. Il rapporto tra lui De Lucae Zannini rimarrà intatto. Zannini resterà con De Luca e quindi con il centrosinistra; Magliocca tornerà ad avere un partito di riferimento che, magari, potrà servigli per coltivare finalmente il suo sogno, ovvero diventare parlamentare .

L’ufficializzazione è arrivata con una nota stampa del coordinamento regionale, ora affidato al solo Fulvio Martusciello, nella quale si legge: “Torna in squadra il Presidente della Provincia di Caserta. Giorgio Magliocca, componente del comitato delle Regioni per il Ppe, ha consegnato l’adesione a Forza Italia nelle mani del Presidente Antonio Tajani”