Il presidente della Regione Campania “Se si continua così a novembre si richiude!”

In una delle sue dirette anche in streaming il presidente della Regione Campania ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto sta accadendo all’interno della Regione Campania, ecco uno stralcio della sue dichiarazioni che di seguito si vanno a riportare, durante la visita ad un set cinematografico ““In Campania non c’è diritto di cittadinanza per i no green pippe. Se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo – prosegue ancora il presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca – Siamo obbligati a non dormire per seguire mattina, sera e notte i comunicati dei positivi al Covid della giornata – ha dichiarato -. C’è un velo di imbecillità, di stupidità e false notizie che purtroppo rischia di condizionare i comportamenti. Non illudiamoci che sia tutto finito. Se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo tutto, Mentre ero a Città della Scienza per un’iniziativa mi è arrivata la notizia di alcuni alunni positivi ad una scuola di Qualiano. Dopo aver fatto il contact tracing scopriamo che i bimbi sono tutti figli di genitori non vaccinati. Questa è una cosa che mi fa impazzire. Che c’entra questo con lo stato di diritto, con queste palle degli intellettuali radical chic? – ha proseguito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – Cioè tu rivendichi come tuo diritto il diritto di contagiare i tuoi figli e di mandare i tuoi figli a contagiare altri bambini nelle scuole, nelle quali puoi trovare un bambino immunodepresso che è in cura magari al Santobono, o al Pascale, per problemi oncologici, di leucemia. Questa totale perdita di senso civico e di senso di responsabilità”.