Il presidente delle guardie giurate: “I candidati non dovrebbero sobbarcarsi le spese elettorali”

Napoli – Si va verso le elezioni 2021 anche per quel che concerne Napoli, uno dei vari candidati ossia il presidente delle guardie giurate Giuseppe Alviti ha rilasciato queste dichiarazioni per quel che concerne la trafila riguardanti le prassi burocratiche talvolta eccessive che ci si deve sobbarcare, anche per quel che concerne i casellari giudiziari “I carichi pendenti per i candidati alle elezioni dovrebbero essere al carico della lista o del partito che candida. È davvero sconcertante porre in essere una trafila burocratica e di spesa economica in un periodo pandemico che ha leso le tutele crescenti sociali e economica di chiunque, anche e soprattutto di chi si candida” così ha dichiarato Giuseppe Alviti leader(FNL) Federazione Nazionale Lavoratori

Sotto un breve video esplicativo del presidente delle guardie giurate