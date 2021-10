Il presidente delle guardie giurate offre altri chiarimenti anche sul green pass

Napoli – per quanto concerne il settore delle guardie giurate, il presidente nazionale dell’associazione guardie particolari giurate offre qualche altro ulteriore chiarimento con qualche breve dichiarazione “Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. … Questi ha la facoltà di adibire Guardie Particolari Giurate alla vigilanza ed alla custodia del patrimonio aziendale secondo le previsioni dell’art. 133 del T.U.L.P.S. Orbene le guardie particolari giurate non possono controllare le certificazioni green pass dei lavoratori delle ditte o aziende per cui svolgono servizio”.