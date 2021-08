Il presidente delle guardie giurate soccorre una donna nella metroplitana

Napoli – Una donna è stata colta da un malore nella stazione della metropolitana di Napoli.

La signora è stata soccorsa da alcune guardie giurate presenti all’interno della metropolitana di Napoli, tra cui anche il presidente delle guardie giurate Giuseppe Alviti, che è stato intercettato successivamente al soccorso e ha rilasciato queste dichiarazioni “Mi trovavo in servizio presso la stazione ed in quel momento ed ho udito delle persone gridare e chiedere aiuto, le ho prestato soccorso, mettendo la signora in posizione di sicurezza, e poi successivamente abbiamo chiamato il 118”.

A seguito dell’intervento la signora che ha accusato un malore è stata trasportata presso l’Ospedale Loreto del Mare di Napoli.