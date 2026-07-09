Il Presidente di Agape Sport, Vincenzo Famiglietti, ci racconta lo Sturno Sport Festival.

Vincenzo Famiglietti è il Presidente dell’associazione Agape Sport ed è l’ideatore, promotore e principale organizzatore dello Sturno Sport Festival. Si tratta di una delle manifestazioni sportive e sociali più importanti dell’estate in Irpinia (Campania). Insieme agli altri co-organizzatori (Filippo Di Chiara, Vincenzo Ricci e Carlo Moccia), Famiglietti lavora tutto l’anno per dare vita a questo evento. Il suo obiettivo principale è avvicinare i giovani alla pratica sportiva, valorizzare il territorio irpino e promuovere l’inclusione sociale e sportiva, offrendo anche grande visibilità allo sport paralimpico.

Parlaci un po’ di Vincenzo Famiglietti?

Sono nato a Sturno e ci ho vissuto fino a 34 anni. Da circa vent’anni vivo a Roma, dove lavoro per lo Stato, ma non ho mai dimenticato il mio paese. Sturno è la mia casa. Qui vivono la mia famiglia, i miei amici e qui sono custoditi i ricordi più belli della mia infanzia. Sono cresciuto ai piedi della Basilica di San Michele Arcangelo, protettore di Sturno, un luogo che porto ancora oggi nel cuore. Tra i ricordi più forti c’è quello del terremoto del 23 novembre 1980, vissuto proprio ai piedi della Basilica. È stata un’esperienza che ha segnato la mia vita e che mi ha fatto capire ancora di più quanto siano importanti la comunità, la solidarietà e l’impegno verso gli altri. Anche se oggi vivo lontano, il legame con Sturno è rimasto sempre lo stesso. Ogni progetto che realizzo per il mio paese nasce dall’amore per questa terra e dal desiderio di contribuire, nel mio piccolo, alla sua crescita.

Come è nato lo Sturno Sport Festival?

Lo Sturno Sport Festival è nato durante l’estate del 2018 da un’intuizione. Tornando a Roma, guardando nello specchietto retrovisore della mia auto, intravidi il cartello con la scritta “Sturno – Cittadella dello Sport”. In quel momento mi sono chiesto: perché non trasformare quelle parole in una realtà? Da quella semplice domanda è nata l’idea di creare un progetto capace di dimostrare che lo sport può diventare uno strumento di crescita per una comunità e di sviluppo per il territorio. Quella che nel 2019 era una piccola manifestazione locale è cresciuta anno dopo anno, grazie all’impegno dell’Associazione Agape Sport, del Consiglio Direttivo, dei volontari e di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Oggi coinvolge istituzioni, scuole, federazioni sportive, associazioni, imprese e migliaia di persone provenienti dall’Irpinia, dalla Campania e da altre regioni d’Italia. Giunto alla sua settima edizione, lo Sturno Sport Festival trasforma ogni estate Sturno in un grande villaggio dello sport, della salute, della cultura e dell’inclusione. Un luogo dove bambini, giovani, famiglie e adulti non sono semplici spettatori, ma partecipano attivamente alle tante iniziative proposte, vivendo un’esperienza di incontro, condivisione e crescita.

Cos’è lo Sturno Sport Festival?

Oggi lo Sturno Sport Festival è molto più di una manifestazione sportiva. È un sistema culturale che utilizza lo sport come strumento per educare, creare relazioni, promuovere inclusione sociale, partecipazione giovanile e sviluppo del territorio. Attraverso la collaborazione tra istituzioni, scuole, federazioni sportive, associazioni, imprese e cittadini, il Festival diffonde i valori dello sport, valorizza l’Irpinia e contribuisce alla crescita delle aree interne della Campania.

E’ un festival fortemente orientato al sociale e all’innovazione. Quali iniziative del progetto SSF caratterizzano di più queste due terminologie?

Lo Sturno Sport Festival considera lo sport uno strumento per migliorare la qualità della vita delle persone e creare nuove opportunità per il territorio. Dal punto di vista sociale, il Festival promuove uno sport aperto a tutti, coinvolgendo bambini, giovani, famiglie, anziani e persone con disabilità. Organizza screening sanitari gratuiti, attività di prevenzione, iniziative dedicate al volontariato e percorsi educativi rivolti ai giovani, con particolare attenzione ai valori del rispetto, dell’inclusione e del fair play. Dal punto di vista dell’innovazione, lo Sturno Sport Festival sviluppa progetti che coinvolgono attivamente il pubblico. Tra questi c’è la SSF Arena, una piattaforma digitale che integra missioni, percorsi, attività sportive e contenuti educativi, offrendo ai partecipanti un’esperienza coinvolgente e interattiva. La SSF Arena sarà presentata ufficialmente al pubblico nel corso di questo mese e rappresenta uno dei progetti più innovativi del Festival. L’obiettivo è proporre un nuovo modo di vivere gli eventi sportivi, culturali e territoriali, trasformando i visitatori da semplici spettatori a protagonisti attivi dell’esperienza. Un’altra iniziativa importante è l’Osservatorio dei Gesti Sportivi, realizzato con il Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo. Gli studenti ricercano e selezionano i migliori esempi di fair play, si confrontano con i campioni presenti al Festival e partecipano alla scelta dei vincitori degli Irpinia Fair Play Awards, promuovendo una cultura dello sport fondata sui valori e non soltanto sui risultati.

Quando ci sarà la prossima edizione? Chi sono gli ospiti di quest’anno?

La settima edizione dello Sturno Sport Festival si svolgerà a Sturno (AV) dall’11 al 14 agosto 2026, presso il Centro Sportivo Comunale “Il Castagneto”. Il programma prevede quattro giornate dedicate allo sport, alla salute, alla cultura, all’inclusione e all’intrattenimento. Tra gli ospiti già confermati figurano grandi campioni dello sport italiano, a partire dalla pluricampionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali, protagonista della cerimonia inaugurale dell’11 agosto. Saranno inoltre presenti le campionesse della nazionale italiana di ginnastica ritmica Laura Paris, Dana Mugurean, Martina Centofanti, Alessia Maurelli e Agnese Duranti. Nella serata del 12 agosto sarà presente Alberto Zaccheroni, l’allenatore del Milan dello scudetto 1998/99. Il programma sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di numerosi campioni e testimonial appartenenti a diverse discipline sportive. Tengo a sottolineare che la presenza a Sturno di tantissimi campioni dello sport italiano è resa possibile anche grazie al prezioso lavoro del dott. Filippo Di Chiara, vice capo redattore calcio della Gazzetta dello Sport, che da anni mette la propria competenza, la rete di relazioni costruita nel mondo dello sport e il forte legame con l’Irpinia al servizio della crescita dello Sturno Sport Festival.

Cos’è Irpinia Sport Valley?

Irpinia Sport Valley è una visione strategica promossa da Agape Sport APS-ASD che mette lo sport al servizio dello sviluppo del territorio. L’idea nasce da una riflessione semplice: l’Irpinia possiede uno straordinario patrimonio naturale, culturale e umano, ma deve affrontare sfide importanti come lo spopolamento e la perdita di opportunità per i giovani. Per questo il progetto propone un modello di sviluppo in cui lo sport diventa uno strumento per valorizzare il territorio, creare nuove opportunità e rafforzare il senso di comunità. L’obiettivo è costruire una rete tra istituzioni, scuole, associazioni, federazioni sportive, imprese e cittadini, affinché lo sport possa contribuire alla crescita sociale, culturale ed economica delle aree interne.

Qual’ è il tuo impegno per la realizzazione dell’Agenda 2030 con SSF?

Lo Sturno Sport Festival contribuisce agli obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso iniziative concrete che mettono al centro le persone. Durante il Festival promuoviamo la salute con screening gratuiti e attività di prevenzione, favoriamo uno sport aperto e inclusivo, coinvolgiamo i giovani in percorsi educativi e di volontariato e diffondiamo i valori del rispetto, del fair play e della cittadinanza attiva. Attraverso queste attività vogliamo contribuire a costruire una comunità più sana, inclusiva e partecipativa, in linea con i principi dell’Agenda 2030 e con gli obiettivi dedicati alla salute, all’istruzione, alla riduzione delle disuguaglianze e allo sviluppo sostenibile.

Come immagini lo Sturno Sport Festival tra dieci anni?

Tra dieci anni immagino uno Sturno Sport Festival riconosciuto a livello internazionale, capace di coinvolgere sempre più persone, associazioni, scuole, federazioni sportive e istituzioni. Stiamo già lavorando in questa direzione. Il progetto Erasmus+ ci sta permettendo di costruire una rete di collaborazione con organizzazioni sportive europee, favorendo lo scambio di esperienze e la nascita di nuove opportunità per i giovani e per il territorio. Dal prossimo anno, inoltre, entreremo nel circuito TAFISA, un importante passo verso una dimensione sempre più internazionale del Festival. Mi auguro che lo Sturno Sport Festival continui a portare in Irpinia grandi campioni, ma soprattutto nuove idee, relazioni e opportunità. Vorrei che fosse conosciuto non solo come una grande manifestazione sportiva, ma come un progetto capace di promuovere sport, cultura, salute, inclusione e sviluppo del territorio. Il mio sogno è che lo Sturno Sport Festival e il progetto Irpinia Sport Valley diventino un modello riconosciuto anche a livello internazionale, dimostrando che, con una visione chiara e il lavoro di squadra, anche un piccolo comune può diventare un punto di riferimento per lo sport e lo sviluppo delle aree interne.

Grazie Vincenzo!

Grazie a Voi!

Cos’è lo Sturno Sport Festival si tiene ogni anno nel mese di agosto a Sturno (AV), precisamente nella splendida cornice verde dello Stadio Il Castagneto. Il progetto trasforma l’area in un vero e proprio villaggio olimpico a cielo aperto dove è possibile osservare e praticare oltre 40 discipline differenti (calcio, scherma, tennis, volley, arti marziali, tiro con l’arco, equitazione). Il festival è famoso per il suo claim “Se non vieni, non ci credi” e ospita costantemente grandi campioni dello sport italiano e internazionale, come la campionessa olimpica Alberta Santuccio, oltre a dirigenti e calciatori di club professionistici (come l’US Avellino). L’evento include talk d’approfondimento, spettacoli, aree enogastronomiche, concerti e dj set di rilevanza nazionale. Collabora inoltre con realtà come il Rotary Club per offrire visite mediche e screening gratuiti ai bambini. L’evento ha vissuto un’importante evoluzione, arrivando a celebrare la sua settima edizione, e si sta proiettando come il fulcro di un progetto più ampio denominato “Irpina Sport Valley”.

Il programma della Sturno Sport Festival potete seguirlo ai seguenti link.