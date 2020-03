Il Presidente di ANCI Campania, Carlo Marino, ha inviato lettera ai 550 sindaci della regione

CASERTA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente la lettera che il Presidente ANCI CAMPANIA, Carlo Marino, ha inviato ai 550 sindaci della regione: “Cari Sindaci, cari colleghi, stiamo vivendo un periodo di straordinaria emergenza. Per noi Sindaci della Campania, abituati a essere in prima linea, questa è una prova di grande criticità che stiamo affrontando con dignità, impegno e assoluta trasparenza verso le nostre comunità. E di questo volevo innanzitutto ringraziarvi.

Siamo una grande Regione, abbiamo un buon sistema sanitario, dei medici straordinari che lavorano con efficacia professionale e generosa abnegazione personale. Siamo una Regione che conta soprattutto su grandi Sindaci, il vero front office delle nostre comunità, i ‘mediani’ – come ci ha definiti il presidente di Ifel-Fondazione Anci, Guido Castelli – capaci di legare i reparti di una squadra, di fare un lavoro oscuro ma decisivo nelle urgenze dell’Italia e della nostra Campania.

Sono convinto che supereremo questa sfida. In questi giorni molti Sindaci accompagnano e apprezzano il lavoro che stiamo facendo come ANCI Campania e lo condividono con passione sulle nostre chat e la comunicazione sulla Rete. E’ un servizio quotidiano che stiamo profondendo senza guardare, come sempre, ad alcuna appartenenza politica o collocazione geografica, con assoluto spirito di servizio, rispetto civico e collaborazione istituzionale. Il nostro compito è di rendere meno solitario il ‘mestiere’ dei Sindaci della nostra regione, di farli sentire appieno all’interno di una famiglia unita, accogliente e solidale, di accompagnarli nelle ore buie che stiamo attraversando.

Le decisioni sofferte di questi giorni richiedono coinvolgimento, concordia, unità di intenti. In Campania lo stiamo facendo con serietà e i nostri cittadini, che ci guardano e cercano in noi conforto e sostegno, sanno di poter contare su di noi.

Non siamo eroi, nessuno di noi lo è.

Ma come il comandante della nave da crociera che ha governato con fede e determinazione la tempesta che infuriava intorno, lasciando da ultimo la nave, così i Sindaci della Campania restano al loro posto, raccogliendo fiducia e ammirazione e facendo fino in fondo il loro dovere. A Voi tutti va il mio abbraccio. Per il momento, ahimè, solo virtuale. F.to: Il Presidente di Anci Campania Carlo Marino