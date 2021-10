Il presidente di ASLIM “Caserta non dovrebbe pentirsi della rielezione di Marino

Caserta – A seguito della rielezione del sindaco della città di Caserta, l’Avv.to Carlo Marino, il presidente di ASLIM Italy, associazione liberi imprenditori, il quale ha rilasciato qualche dichiarazione “Gianpiero Zinzi ha combattuto con lealtà e coraggio un’elezione non facile, ci siamo sentiti e confrontati immediatamente dopo i risultati degli scrutini: Caserta ha scelto la continuità, ben venga, speriamo solo non se ne penta. Speriamo di poter vedere rilanciate le periferie abbandonate per 5 lunghi anni, speriamo di poter contare su un sistema di sicurezza, vigilanza e sorveglianza tale che la si smetta di vedere la città di Caserta, sui quotidiani ogni lunedì mattina, Speriamo di vedere a questo punto maggioranza ed opposizione cooperare per risolvere i problemi! Buon lavoro al sindaco Marino, nulla da dire, che ritorni però, sulle cose abbandonate per 5 anni”.