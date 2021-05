Il presidente di Confindustria al Comune di Caserta

Incontro al comune di Caserta tra il presidente di Confindustria e il primo cittadino di Caserta, il sindaco C. Marino.

Vari gli argomenti di discussione tra cui vari punti come ad esempio alcune di quelle che potrebbero essere strategie di ripresa e rilancio del sistema imprenditoriale di Terra di Lavoro e dalle nuove importanti occasioni di ripartenza individuate nel Recovery Plan.

Questo quanto dichiarato dal sindaco della città di Caserta – “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a cominciare dalla mission su digitalizzazione, innovazione e competitività, – ha spiegato il sindaco – è una opportunità fondamentale che le nostre aziende devono assolutamente cogliere. Il Comune sarà al fianco di Confindustria Caserta per qualsiasi azione ed iniziativa utile a rilanciare il tessuto imprenditoriale del nostro territorio, ancor di più dopo questo delicato periodo di crisi dal quale occorre uscire il prima possibile. Con l’Associazione degli Industriali ed il presidente Schiavone porteremo avanti il lavoro già avviato con il suo predecessore Gianluigi Traettino, al quale rivolgo, ancora una volta, il mio sincero ringraziamento per quanto fatto negli anni scorsi”.

Questo qua ti invece dichiarato dal presidente di Confondustria – “È stato un primo incontro costruttivo con il sindaco Marino – ha aggiunto il presidente Schiavone – nel corso del quale sono stati affrontati tanti temi importanti. In primo luogo abbiamo parlato del Recovery Fund, che rappresenta una grande opportunità di crescita per la città Capoluogo e per l’intera provincia di Caserta. Confindustria, sin da subito, darà il suo contributo per sviluppare progettualità condivise. In questa fase il ruolo delle istituzioni è fondamentale: solo con un lavoro svolto in sinergia da parte di tutti gli attori del territorio si potranno utilizzare al meglio le risorse necessarie al rilancio della nostra comunità”