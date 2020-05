Il presidente Ghirelli non molla:” la quarta squadra in serie B sarà scelta in base al merito sportivo storico della Lega Pro”

Non molla di un centimetro Francesco Ghirelli oggi intervenuto nella trasmissione dei colleghi di Como Tv, ha ribadito per l’ennesima volta come la decisione sulla quarta squadra promossa in B avvera tramite un criterio di merito sportivo storico. Queste le parole del presidente della Lega Pro:” “Ritengo quell’Assemblea la più bella da quando sono diventato presidente, in un momento di incertezza e precarietà dettata dal virus c’è stata una capacità di ascolto e di apprezzare le posizioni degli altri. E’ stata un’espressione ampia dal punto di vista del voto nei primi quattro quesiti. Il calcio deve cedere il passo alla salute. Per quanto riguarda la quarta promozione, la maggioranza si è espressa per il merito sportivo su un criterio che è quello che è stato utilizzato in anni passati per risolvere situazioni analoghe. E’ un criterio storico della Lega Pro. Se non si conclude il campionato non c’è una soluzione per mettere d’accordo tutti i club. Se c’è qualcuno che ha un criterio che possa mettere tutti d’accordo venga da me ma purtroppo non c’è. Tutte le nostre proposte vanno al Consiglio Federale che poi deciderà, coloro i quali che affermano che abbiamo deciso per gli altri non tiene. Abbiamo fatto una proposta, il Consiglio Federale la passerà in esame”.