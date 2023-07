Il Presidente Magliocca convoca il consiglio Provinciale

IL PRESIDENTE

Visti:

– la Legge n° 56/2014 e s.m.i. con particolare riguardo agli artt. da 51 a 84:

– il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss.mm.ii.

– il vigente Statuto Provinciale e precipuamente gli artt. 22, 23, 25 e 26;

– il vigente Regolamento del Consiglio Provinciale e precipuamente gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19,

20,21, 22 e 23;

– il vigente Regolamento di Contabilità;

– sentita la conferenza dei Capigruppo Consiliari tenutasi in data 03/07/2023

AVVISA

chiunque ne abbia interesse che è stato convocato il Consiglio Provinciale, su determinazione dello

scrivente, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria in prima convocazione per lunedì 10 Luglio

2023 alle ore 12,00 e per martedì 11 Luglio 2023 alle ore 13,30 in seconda convocazione, presso

il Palazzo della Provincia, sito in Caserta nella ex Area Saint Gobain, alla via S. Lubich n° 6, al

piano -2 lato sx, per trattare i seguenti argomenti iscritti all’o.d.g.:

1) Approvazione verbali precedenti sedute del 21/03/2023 e del 22/03/2023;

2) Ratifica Decreto Presidenziale n. 115 del 05giugno 2023, avente ad oggetto: “ Variazione di urgenza

al Bilancio di Previsione 2023 e al Bilancio Pluriennale 2023-2025 – Variazione in via

d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 – Risorse PNRR – Piano

nazionale di ripresa e resilienza;

3) Esame e Approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2022, ai sensi dell’art. 227 comma 2

del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 118/2011 della relazione sulla

gestione, ai sensi dell’art. 151 comma 6 del D. Lgs. N. 267/2000;

4) Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri, variazioni al Bilancio di Previsione finanziario

2023/2025 ai sensi degli artt. 175, commi 2 e 8 e 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e conseguente

variazione al D.U.P. 2023/2025 e al Piano OO.PP.

5) Linea alta velocità Milano – Napoli, tratta Roma – Napoli atto di permuta funzionale. Immobili in

tenimento di Teano – Tora e Piccilli – Mignano Monte Lungo e Marzano Appio; Approvazione schema

atto;

6) Rimodulazione del Piano delle Alienazioni e del Piano delle Valorizzazioni per il triennio 2023/2025,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della Legge n. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, e

ss.mm.ii.;

7) Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/00 – Sentenze esecutive

alle annualità 2022-2023. Settore Ambiente ed Ecologia. Importo € 35.204,82;

8) Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. e) D. Lgs. 267/00. Settore Ambiente ed

Ecologia. Importo € 190.855,17.

9) Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/00 per sentenza

esecutiva. Settore Ambiente ed Ecologia. Importo € 18.167,22.

10) Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/00 – Sentenze esecutive

relative alle annualità 2006, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017. Settore Viabilità. Allegato A).

Importo € 64,700,11 oltre IVA e CPA per un totale di € 110.313,70.

11) Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/00 – Sentenze esecutive

relative alle annualità 2019,2020, 2021, 2022 e 2023. Settore Viabilità. Allegato B). Importo €

133.170,12 oltre IVA e CPA per un totale di € 227.055,06.

12) Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/00 – Sentenze esecutive

relative alle annualità 2023. Polizia Provinciale. Allegato A). Importo € 18,514,64 oltre IVA e CPA per

un totale di € 31.567,47.

13) Albo Ditte di fiducia della Provincia di Caserta – Adeguamento alle modifiche apportate al D.Lgs. n°

36 del 31/03/2023 e conseguenti modifiche ed integrazioni al Disciplinare “Elenco degli operatori

economici di fiducia”. Approvato con Deliberazione Consiliare n. 29 del 19/07/2019;