IL PRESIDENTE MAGLIOCCA INAUGURA LA NUOVA SEDE DEL DRENGOT DI AVERSA

Il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca ha inaugurato questa mattina ad Aversa,

in via Madonna dell’Olio, la nuova sede dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi

Alberghieri, della Ristorazione e Turistici, IPSSART “R. Drengot”.

La benedizione è stata affidata al Vicario Generale della Diocesi di Aversa, Mons. Francesco

Picone, alla presenza, tra gli altri, della dirigente dell’Ufficio Scolastico di Caserta Monica Matano,

del dirigente scolastico dell’istituto Drengot Nicola Buonocore, del dirigente Giovanni Gangi in

rappresentanza del Comune di Aversa.

“Ringrazio gli uffici tecnici del Settore Edilizia Scolastica della Provincia, coordinati dall’ing.

Paolo Madonna, per il lavoro portato avanti in questi anni – ha detto Giorgio Magliocca – da

quando al mio arrivo come presidente riuscimmo ad intercettare un finanziamento ministeriale di

circa un milione di euro che ci ha permesso di inaugurare oggi una nuova scuola, bella, moderna e

sicura, fondamentale per la città di Aversa e per l’intero Agro aversano. Sono molto soddisfatto – ha

concluso – perché è un risultato che evidenzia perfettamente ed in maniera concreta i passi avanti

fatti dall’Amministrazione provinciale in questi anni. Non solo risanamento economico-finanziario

dunque, ma anche la realizzazione di opere pubbliche importanti nei settori dell’edilizia scolastica e

della viabilità”.

L’opera si inserisce nel più ampio progetto di rinnovamento dell’edilizia scolastica di Terra di

Lavoro avviato negli ultimi anni con interventi di ammodernamento, adeguamento sismico e messa

in sicurezza delle scuole superiori della provincia.

La nuova sede dell’istituto Drengot, del valore di circa un milione di euro, è stata realizzata in

un’area di quasi cinquemila metri quadrati di pertinenza dell’Itis “Volta” ed è stata finanziata con

decreto del 2017 dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), che ha

definito la ripartizione dei fondi stanziati in favore delle Province e delle Città Metropolitane.

L’ edificio presenta due piani fuori terra: un piano terra con loggia esterna, atrio, area informazioni,

sala docenti, stanza del dirigente con annessa segreteria, servizi igienici, laboratorio di cucina, sala

per esercizi di ristorazione, aule didattiche ed un vano scala ed ascensore; al primo piano, sempre

con loggia esterna, trovano posto sei aule didattiche, servizi igienici, vano scala ed ascensore.